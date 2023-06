Terra Amara | anticipazioni trama 10 giugno | Demir mette nei guai Zuleyha | Mujgan tenta il suicidio

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ecco ledelladidella puntata in onda sabato 10alle 15:20 circa su Canale 5.tornerà domani, sabato 10, alle 15:20 circa su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Züleyha, intitolata Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova - , è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 ed è ambientata in Turchia negli anni settanta. Questa affascinante soap opera è disponibile anche su Mediaset Infinity. Potrete seguirla sulla piattaforma streaming in diretta o on demand, a seconda delle vostre preferenze. Prima di svelare ledelladi domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 9...

Le anticipazioniterza stagione ci svelano che nelle puntate inedite che andranno in onda prossimamente su Canale 5 vedremo Züleyha e Yilmaz tentare nuovamente la fuga. Le cose però non andranno come ...... Rai Uno - La Vita in diretta è stato seguito da 2.014.000 spettatori (25.6%); Canale 5 - Beautiful ha intrattenuto 2.768.000 spettatori (23%); Canale 5 -ha tenuto compagnia 2.721.000 ...L'Italia da qualche tempo è travolta dalla "febbre" turca e ora, dopo i successi di Brave and Beautiful , Daydream e, dal 9 giugno trasmette in prima serata anche La ragazza e l'...

Terra Amara, anticipazioni trama 9 giugno: Il destino di Zuleyha pende dalle parole di Demir Movieplayer

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda sabato 10 giugno alle 15:20 circa su Canale 5. Terra Amara tornerà domani, sabato 10 giugno, alle 15:20 circa su Canale 5, con un ...Nelle prossime puntate Terra Amara vedremo Zuleyha e Yilmaz progettare la fuga. Ecco cosa accadrà nella soap turca Bir Zamanlar Çukurova.