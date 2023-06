Teotino | «Carlos Augusto buona pedina! Dzeko super motivato»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 9 giugno 2023)ha parlato di, finito nel mirino dell’Inter (vedi articolo), nonché di, che rimane in vantaggio su Lukaku per la finale MERCATO E FINALE ? Ospite negli studi di Sky Sport Calciomercato, Gianfrancosi concentra sul mercato e sul campo: «? Giocatore rivelazione di questo campionato, è stato uno dei giocatori più continui. L’Inter si ripara da Gosens e lui potrebbe essere un rinforzo importante.o Lukaku? Ormai è una situazione ben collaudata e che ha funzionato: ovvero primae poi Lukaku. Inzaghi pensa che questo lavoro che può faredi collegamento tra Lautaro Martinez e la squadra possa funzionare anche questa volta. Con due elementi in più: ...