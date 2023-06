Tentata rapina a Roma | paura nel bar in Via Ostiense | “Erano in due | mi hanno colpito in testa”

(Di venerdì 9 giugno 2023)in un bar situato in Viateatro nelle scorse ore di una. In due, stranieri, sono entrati nel locale eminacciato il proprietario: quest’ultimo però ha reagito ed è stato per questoinda uno dei due malviventi. Fortunatamente però, il tempestivo intervento della Polizia ha scongiurato il colpo. E soprattutto ha permesso di assicurare alla giustizia la coppia di banditi.nel Bar in ViaLa coppia di criminali è ora accusata diin concorso. I 2, armati con cocci di bottiglia, nella tarda serata di ieri,prima minacciato e poiin ...

Questa notte, personale della Squadra Mobile di L'Aquila, unitamente al personale della Polfer di Civitavecchia, sottoponeva a fermo di P. G. il presunto autore della brutale aggressione avvenuta a ...... ha proceduto all'arresto di un soggetto per i reati diaggravata, tentato furto e porto abusivo d'arma da taglio. In particolare, i poliziotti in via Colombo, avendo notato due persone ...Sono stati invece gli investigatori dell'VIII Distretto Tor Carbone ad arrestare 2 cittadini di origine marocchina, di 45 e 33 anni, in quanto gravemente indiziati del reato diin ...

Viale Somalia, tentata rapina a una gioielleria: porta sfondata con auto ariete, ma arriva la polizia Corriere Roma

Aveva tentato di rapinare il gestore di una pompa di benzina nella zona del centro di Trapani, l’uomo tratto in arresto, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani, in esecuzione di u ...Questa notte, personale della Squadra Mobile di L’Aquila, unitamente al personale della Polfer di Civitavecchia, sottoponeva ...