Tennis | Tsitsipas e Badosa sono una nuova coppia? Gli indizi social che fanno sognare i fan FOTO

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nel mondo delpotrebbe essere nata una. Nelle ultime settimane, infatti, si parla sempre più insistentemente di un presunto flirt in corso tra Stefanose Paula, che sarebbe confermato da molti. Innanzitutto la spagnola è stata avvistata negli ultimi due match giocati dal greco al Roland Garros 2023, quelli contro Ofner e Carlos Alcaraz.invece, avrebbe addirittura dedicato la vittoria contro l’austriaco a Paula con il suo gesto di esultanza, l’indice alla tempia in senso di forza mentale esattamente come celebra le vittorie l’iberica. Sui, inoltre,sputanti diversidai follow ad alcuneinsieme, che hanno subito fatto ...

Nel 2022, il torneo è stato vinto da Stefanos, ma il greco non difenderà il suo titolo ... Affronterà un campo pieno di concorrenti, tra cui la stella nascente delamericano, Ben ...Carlitos è stato davvero impressionante contro. Novak è stato molto intelligente a non ... ma un campo in terra battuta, lento, con palle pesanti, penso che Novak debba giocare un..., cosa c'è trae Badosa La numero 29 della classifica mondiale non ha potuto partecipare al Roland Garros per via di un infortunio, eppure era ugualmente a Parigi. E, guarda caso, ...

I due giovani azzurri, entrambi 17enni, giocheranno domani alle 11 la finale contro i numeri 1 Demin e Pacheco Mendez. Nessuna coppia maschile tutta italiana ha mai vinto uno Slam a livello junior ...Il numero 1 del seeding sarà invece proprio Tsitsipas, seguito da un altro top 10 come Taylor ... L’attrezzo del mestiere rimesso in borsa per l’esibizione araba alla Diriyah Tennis Cup e una pesante ...