Tennis | la denuncia dell’ex professionista Sara Ventura | “Gli allenatori mi molestavano | funzionava così”

(Di venerdì 9 giugno 2023) “A volte, in trasferta, dividevo la camera con l’allenatore. Lo facevo per risparmiare, ma dovevo stare attenta che, di notte, andasse tutto bene. Ho subito abusi di ogni tipo, anche sessuali diverse volte. Ne parlavo con le altrete, ragazze un po’ più grandi. Mi dicevano: eh sì, funziona, ci siamo passate anche noi. Ho imparato a dormire con la racchetta vicino”., oggi 47 anni e imprenditrice di successo, ma con un passato datanegli anni ’90, sul nuovo numero di Vanity Fairl’ennesimo episodio di abusi e molestie in ambito sportivo. Poi racconta un episodio tra i tanti: “Il giorno successivo a uno dei tentativi di incursioni notturne, io giocavo una partita dei campionati europei. Stavo vincendo 5 a 2 e mi ...

... i tre avevano intenzioni di portargli via anche le scarpe da, ma desistevano perché ...confronti di altri ragazzi che vengono invitati presso il Commissariato "Rho " Pero" a sporgere... la rivalsa degli esclusi della società ('El portav i scarp de') e le molteplici sfumature ... L'album si apre con un brano parlato intitolato 'La televisiun', unaesplicita della civiltà ......il nome di una competizione culturale organizzata dall'azienda che quello della squadra di... Ladi Prigoin non può essere isolata dall'inusuale contesto storico in cui è avvenuta. La ...

Tennis, la denuncia dell'ex professionista Sara Ventura: "Gli ... SPORTFACE.IT

Per la prima volta Sara Ventura, ex tennista, ha parlato degli abusi e molestie che hanno segnato la sua carriera. A 12 anni ha perso la madre e subito dopo ha accettato una proposta per vivere in un ...Dopo l'infortunio che ha messo a rischio la carriera, Sascha punta ai quarti. Ma l'avversario più duro da battere è il diabete. E le rigide regole ...