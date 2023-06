Tennis | la classifica degli italiani dopo il Roland Garros | il nuovo ranking ATP di Sinner | Musetti | Berrettini e compagni

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il2023 si concluderà domenica 11 giugno con la finale tra Novak Djokovic e il vincente del confronto tra Casper Ruud e Alexander Zverev. Diamo uno sguardo dettagliato a come cambierà ilATP. Jannikè incredibilmente uscito al secondo turno, venendo eliminato da Altmaier, ma quantomeno ha difeso il nono posto in graduatoria con 3.300 punti. L’altoatesino ha un discreto margine di vantaggio sul canadese Felix Auger-Aliassime nella lotta per conservare la top-10, non è così lontano dall’ottava piazza dello statunitense Taylor Fritz (3.515) ma il divario è decisamente importante nei confronti del russo Andrey Rublev (settimo con 4.000). Lorenzosi è spinto fino agli ottavi di finale sulla terra battuta della capitale ...