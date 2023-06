Tennis | due italiani in Finale al Roland Garros! La magia di due minorenni a Parigi

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ci saranno dueinalGarros 2023, secondo Slam della stagionetica che va in scena sulla terra rossa di. Si tratta di Lorenzo Sciahbasi e Gabriele Vulpitta, che hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo del torneo di doppio juniores. Gli azzurri hanno avuto la meglio sull’australiano Camus e sul ceco Hrazdil per 7-5, 7-6(7), guadagnandosi così l’incrocio con il russo Yaroslav Demin e il messicano Rodrigo Pacheco Mendez. L’appuntamento è per sabato 10 giugno (ore 11.00) sul Campo 6, dove i nostri portacolori cercheranno il colpaccio contro le teste di serie numero 1 del tabellone. Lorenzo Sciahbasi è nato a San Benedetto del Tronto il 4 novembre 2005, attualmente è il numero 1064 del ranking ATP. Nel corso di questa stagione ha disputato tre tornei ITF ...

Ci saranno due italiani in Finale al Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione tennistica che va in scena sulla terra rossa di Parigi. Si tratta di Lorenzo Sciahbasi e Gabriele Vulpitta, che han ...