(Di venerdì 9 giugno 2023) In molti si aspettavano un successo da parte dinella semifinale odierna del Roland Garros contro Novak Djokovic, ma così non è stato. A causa di un crampo al polpaccio sinistro sul risultato di 3-6 7-5 1-1 (e con il serbo avanti 40-30 nel suo turno di battuta), il numero 1 al mondo non è infatti più riuscito a giocare normalmente nella seconda parte di match e alla fine la vittoria è andata dunque a Nole grazie al facile doppio 6-1 nel terzo e quarto set. Un brutto epilogo per, ma tutto ciò non può essere soltanto un caso sfortunato e deve assolutamente far riflettere lo spagnolo, visto che per lui non si tratta di certo del primoo in quest’ultimo periodo. Prima d’oggi, infatti, il classe 2003 aveva infatti avuto a che fare con ben treabbastanza seri negli ...

Tennis, Carlos Alcaraz: ora il fisico preoccupa. Tutti gli infortuni degli ultimi 8 mesi OA Sport

In molti si aspettavano un successo da parte di Carlos Alcaraz nella semifinale odierna del Roland Garros contro il serbo Novak Djokovic, ma così non è stato. A causa di un crampo al polpaccio sul ris ...