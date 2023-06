Tennis 2023 | tutti i vincitori dei tornei dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà

(Di venerdì 9 giugno 2023) Bergamo. Dopo tre settimane di intense sfide, è tempo di bilanci e di festeggiare i nuovi campioni del torneo dell’ Accademiaper la. Successo di pubblico nella serata finale alla Cittadelladi Bergamo, nell’incantevole sede che ha ospitato idie padel. Il doppio maschile dedicato alla memoria di Achille e Cesare Bortolotti, giunto alla 30esima edizione, ha visto il successo di Luca Chiesa e Roberto Selini, che in finale hanno battuto 7-5 Oscar Magoni e Vittorio Calissi. La seconda edizione del torneo dedicato ai Ragazzi si è chiuso con la vittoria di Marco Lazzari, che in finale ha battuto Alessandro Bettinelli per 3-1. Negli individuali la 15esima edizione del torneo dedicato alla memoria di Giacinto Facchetti ha ...

... con l' Estatela tendenza polo elegante da donna è ufficialmente esplosa. Complice l'inarrestabile ascesa dello , di cui è un capo icona. O il crescente interesse per il, ora sotto tutti ...... John Deere, Salesforce, Molson Coors, Seventh Generation, Amgen, Intuit, the NBA, the US... paul.williams@eridirect.com Articoli correlati Wireless History Foundation AnnouncesInductees ...Nel suo percorso quest'anno al Roland Garros, Swiatek è riuscita a far sembrare il suo... 9 giugno

Classifiche Tennis giugno 2023: oltre 11mila variazioni FITP

Tennis, il selfie davanti allo specchio ha conquistato tutti: il riflesso della giocatrice ha infiammato il web.Carlos Alcaraz e Novak Djokovic apriranno il programma di oggi sul campo centrale, intitolato a Philippe Chatrier, alle ore 15. Una semifinale che sa di finale anticipata. Poi nel tardo pomeriggio se ...