Temptation Island | iniziate le riprese | “Tentatore silurato all’ultimo secondo”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Sonoieri ledella nuova edizione diche andrà in onda a partire dal 26 giugno per ben 6 settimane sulle reti Mediaset. Gianluca Costantino, ex concorrente del GFVip 6, avrebbe dovuto partecipare in qualità di, stando alle ultime notizie riportate da Deianira Marzano e Amedeo Venza. Tuttavia, la produzione L'articolo

La citazione è al reality amoroso di Mediaset '' in cui i fidanzati che partecipano, separati in due villaggi diversi, si riuniscono in spiaggia davanti ad un falò per esprimere ...Benvenuti a! E no, non è l'intro della nuova edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia in partenza il prossimo 26 giugno, ma potrebbe essere il titolo del prossimo singolo dei Maneskin. ...Sono iniziate oggi le riprese della nuova edizione di. Le puntate del reality dei sentimenti andranno in onda su Canale 5 a partire dal 26 giugno e terranno compagnia ai telespettatori di Mediaset per ben 6 settimane . Qualche giorno ...

Temptation Island: Gianluca Costantino fuori dal cast, avrebbe violato il regolamento ComingSoon.it

Un ex gieffino sarebbe stato escluso dal cast dei tentatori della prossima edizione di Temptation Island: ecco di chi si tratta.Il motivo dietro la mancata apparizione di Costantino nel famoso show, secondo le parole di Rosica, sarebbe una presunta violazione del regolamento di Temptation Island. Gli autori di Temptation Islan ...