Temptation Island | Gianluca Costantino fuori dal cast? Cosa è successo | regolamento

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il viaggio nei sentimenti, quello di, sta per partire. E i fan della trasmissione di Canale 5, che lo scorso anno hanno dovuto fare a meno di coppie e tentatori, non vedono l’ora. Protagoniste del reality show diverse coppie, che dovranno mettere alla prova il loro amore: fidanzati in villaggi separati, con loro tentatori e tentatrici. L’amore sarà più forte di tutto? Qualcuno, davanti all’iconico falò, deciderà di fare marcia indietro, chiudere la porta e ricominciare da zero? Tra domande e supposizioni, una certezza c’è: il programma ancora non è iniziato e il gossip è già impazzito. Qualche giorno fa gli esperti di gossip, seguitissimi sui social, Amedeo Venza e Deianira Marzano, avevano parlato dell’arrivo in Sardegna, come tentatore, dell’ex concorrente del GF VIP. E ora è ...

Mancano ormai davvero poche settimane al ritorno tanto atteso disu Canale 5 . E nonostante i rumor stanno circolando già da tempo per ora non è stato ancora ufficializzato niente, a parte la data. A proposito di voci di corridoio si segnala che l'...Sono iniziate oggi le riprese della nuova edizione di. Le puntate del reality dei sentimenti andranno in onda su Canale 5 a partire dal 26 giugno e terranno compagnia ai telespettatori di Mediaset per ben 6 settimane. Qualche giorno fa ...Alessandro Rosica sui proprio canali social ha lanciato la bomba. E il gossip è impazzito. Stando al suo racconto, Gianluca Costantino sarebbe stato fatto 'fuori' dal cast del tentatori e la sua ...

Temptation Island: Gianluca Costantino fuori dal cast, avrebbe violato il regolamento ComingSoon.it

Mancano ormai davvero poche settimane al ritorno tanto atteso di Temptation Island su Canale 5. E nonostante i rumor stanno circolando già da tempo per ora non è stato ancora ufficializzato niente, a ...Il viaggio nei sentimenti, quello di Temptation Island, sta per partire. E i fan della trasmissione di Canale 5, che lo scorso anno hanno dovuto fare a meno di coppie e tentatori, non vedono l’ora. Pr ...