Temptation Island 2023 | Gabriela e Giuseppe sono la prima coppia ufficiale della nuova edizione!

Mancano ormai davvero poche settimane al ritorno tanto atteso disu Canale 5 . E nonostante i rumor stanno circolando già da tempo per ora non è stato ancora ufficializzato niente, a parte la data. A proposito di voci di corridoio si segnala che l'...Sono iniziate oggi le riprese della nuova edizione di. Le puntate del reality dei sentimenti andranno in onda su Canale 5 a partire dal 26 giugno e terranno compagnia ai telespettatori di Mediaset per ben 6 settimane. Qualche giorno fa ...Alessandro Rosica sui proprio canali social ha lanciato la bomba. E il gossip è impazzito. Stando al suo racconto, Gianluca Costantino sarebbe stato fatto 'fuori' dal cast del tentatori e la sua ...

Nel cast di Temptation Island 2023, ci sarà anche l'ex corteggiatore di "Uomini e Donne" Daniele Schiavon. Ecco tutti i dettagli!Temptation Island, Gianluca Costantino silurato. Sono iniziate oggi le riprese della nuova edizione di Temptation Island. Le puntate del reality dei sentimenti andranno in onda su Canale 5 a partire ...