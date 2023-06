Telemarketing selvaggio | le nuove sanzioni del Garante privacy scuotono il settore e proteggono i consumatori

Il Garante privacy non si ferma nella sua azione contro il. È di pochi giorni fa la notizia della confisca delle banche dati di alcuni call center che svolgevano, violando le normative sulla privacy e sulla raccolta del consenso, ...... il Garante per la protezione dei dai personali ha adottato tre provvedimenti contro TIM , Green Network e Sorgenia in relazione al. Quello contro l'operatore telefonico ha ...Un nuovo pacchetto di provvedimenti del Garante privacy contro la piaga deldopo le recenti confische delle banche dati di alcuni call center. L'Autorità ha adottato tre provvedimenti correttivi e sanzionatori, originati da diverse indagini e tutte ...

Telemarketing selvaggio, le sanzioni del Garante rischiano l’annullamento: ecco perché Il Fatto Quotidiano

È arrivata una multa salatissima alla TIM per colpa del telemarketing selvaggio, per il quale non hanno ancora fatto abbastanza.Dopo la confisca delle banche dati (con multa annessa) per quattro società, il Garante per la protezione dei dai personali ha adottato tre provvedimenti contro TIM, Green Network e Sorgenia in ...