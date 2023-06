Tebas | «L’Eca ha orchestrato un colpo di stato silenzioso nel calcio europeo»

(Di venerdì 9 giugno 2023) Anon è andato giù il pezzo di Charlie Marshall, Ceo della European Club Association (la famosa Eca una volta presieduta da Andrea Agnelli) sul Guardian di qualche settimana fa, e risponde dalle colonne dello stesso giornale. Scrive il Presidente della Liga che “è imperativo mettere le cose in chiaro e far luce sulla vera natura delle azioni dele sulle distorsioni che ha causato all’interno del panorama calcistico”. “La verità è cheha gradualmenteundiall’interno della struttura di governance del. Questo lentodiè progettato per potenziare i club più grandi del continente, consentendo loro di esercitare un maggiore ...

