Tare e Milinkovic | doppio tradimento in Serie A

Lotito riparte con Sarri, tenendo calda la soluzione Fabiani ds, erede designato di. Ma niente ... La priorità (casoa parte) è rintracciare un vice Immobile, è stato fatto il nome di ...Commenta per primo La Juventus è l'unica pretendente diad aver mosso passi ufficiali con la Lazio . Secondo Il Messaggero sono tre le diverse ... E visto già lo scossone dell'addio di...... ha riportato la gente allo stadio ed ha vinto anche la battaglia interna con. L'addio del DS ... Stagione piena di alti e bassi invece per, fortemente condizionata dalla continue voci ...

Lazio, Tare e il futuro di Milinkovic: una frase lascia pochi dubbi Corriere dello Sport

Summit tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri in casa Lazio, senza ds dopo l’addio di Tare. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, “il presidente è pronto a dare maggiore ascolto alla versione manage ...La Lazio è a un passo da Berardi: il fantasista del Sassuolo sarà il primo rinforzo per Sarri per la qualificazione alla Champions League.