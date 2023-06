Taranto per l’Emilia Romagna al Molo Sant’Eligio Scalera | “Solidarietà | accoglienza e vicinanza al popolo emiliano-romagnolo”  

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nota del consigliere regionale Antonio Paolo(La Puglia Domani). “Questa mattina – commenta Antonio Paolo– ho partecipato al gemellaggio tra la nostrae la bellissima Emilia. L’evento si è svolto presso il“S.Eligio” di, tra l’I.C. “G. Galilei” e l’I.C. “D’Este” di Sant’Agata sul Santerno con il patrocinio del Comune die la collaborazione della SVAMe del. “per” è il titolo dell’iniziativa che ha accolto dieci studenti romagnoli con due insegnanti, in segno di, sostegno, supporto e. È stato un ...

l'Emilia Romagna" è questo il titolo dell'iniziativa che ha accolto oggi dieci studenti romagnoli con due insegnanti, in segno di solidarietà, sostegno e supporto. La dirigente ...Con questo spirito rinnoviamo la partnership con lo Yachting Clubsostenere la nuova edizione dell'Angolo della Conversazione, in cui diverse forme d'arte incontrano la bellezza del nostro ...... cercasi un medico di base da oltre un mese Attualità [ 09/06/2023 ] Carabinieri NAS: ... scontro auto - camion e tre persone finiscono in ospedale Cronaca Ricerca: Home Attualità Frigole, ...

Taranto: Sit in protesta per licenziamenti Carlo Fiorino Hospital Antenna Sud

"Sono molto contento di aprire il mio tour italiano a Catanzaro e celebrare i 20 anni del Magna Grecia Film festival. Ci vediamo il 20 giugno al Teatro Politeama". (ANSA) ...È stata presentata questa mattina allo Yatching Club di San Vito la rassegna estiva “L’Angolo della Conversazione” giunta alla 19^ edizione con il sostegno della BCC San Marzano. Un cartellone ricco d ...