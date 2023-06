“Take two” | il singolo dei BTS per i 10 anni dalla nascita della band

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il brano vede la partecipazione di tutti e 7 i membri dei BTS e trasmette il messaggio d’amore di ciascuno di loro MILANO – I BTS pubblicano sulle piattaforme digitali il nuovoTwo” per festeggiare i 10. Il brano vede la partecipazione di tutti e 7 i membri dei BTS e trasmette il messaggio d’amore di ciascuno di loro per gli ARMY, i loro fedelissimi fan in tutto il mondo. Un regalo speciale per ringraziare tutti quanti del supporto in questo decennio costellato di successi incredibili, hit dopo hit, sold-out dopo sold-out negli stadi di tutto il mondo. I BTS esprimono anche il desiderio nostalgico, all’interno del brano, di poter presto rincontrare i loro fan. “Two” è stata registrata dai componenti del ...

I BTS pubblicano sulle piattaforme digitali il nuovo singolo "" per festeggiare i 10 anni dalla nascita della band. Il brano vede la partecipazione di tutti e 7 i membri dei BTS e trasmette ...

BTS, testo e traduzione del singolo celebrativo Take Two Sky Tg24

Il gruppo k-pop ha lanciato la nuova canzone per festeggiare insieme ai fan i dieci anni dalla loro formazione come band ...I BTS lanciano il loro nuovo singolo “Take Two” su piattaforme digitali per festeggiare i 10 anni dalla loro formazione come band. Il brano vede la partecipazione di tutti e 7 i membri dei BTS ed ...