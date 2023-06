Tagli capelli corti estate 2023 | un pixie cut per tre look

Leggi su amica

(Di venerdì 9 giugno 2023) È, una stagione che – per sua natura – stimola voglia di freschezza e leggerezza, per poter vivere senza pensieri tre intensi mesi di aperitivi, bagni al mare e feste in spiaggia. Una combinazione che rende iparticolarmente indicati per l’, per affrontare ogni avventura senza alcun peso sulle spalle. Le lunghezze, dunque, si accorciano, ilcut diviene il re delle tendenzedella stagione. Mille declinazioni possibili, che mettono la versatilità in primo piano, tracon ciuffo e hairstyle ibridi, che strizzano l’occhio ai trend più social del momento e li uniscono a lunghezzessime. Stili molto diversi, che giocano con i medesimi ...