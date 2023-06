Taekwondo | Grand Prix Roma 2023 | Baretta fuori ai quarti e miglior italiano nella prima giornata

(Di venerdì 9 giugno 2023) Si è aperto con ladi gare ildi, con ii interpreti della disciplina di scena in questi giorni al Foro Italico. Quest’oggi erano quattro gli italiani attesi sul tatami, ma non sono arrivate medaglie. Ilazzurro diè stato Dennis, 19enne di Latina checategoria -68 kg ha raggiunto idi finale grazie alle vittorie contro il tedesco Imran Ozkaya e l’iraniano Matin Rezaei. Poi però l’azzurro si è arreso al greco Fani Tzeli, che si è imposto in rimonta al terzo round dopo aver perso il primo. Tra le donne Giada Al Halwani è riuscita a superare il primo turno, ma poi agli ottavi è stata sconfitta per ...

ROMA " Il WorldRomaPrix 2023 è ufficialmente iniziato. Con la meravigliosa cerimonia d'apertura, nella straordinaria cornice di Piazza di Spagna, l'evento che segue i Mondiali di Baku della scorsa ...Lo ha detto Angelo Cito, presidente della Federazione Italiana, prima della cerimonia di apertura delPrix di Roma, arricchita da uno spettacolo acrobatico con alcuni dei più famosi ...... si è detto delusione per la sua assenza nel Gran Prix di Roma a causa di una frattura al terzo metacarpo della mano destra: ' E' una grande delusione non poter partecipare alPrix di...

Taekwondo, Grand Prix Roma 2023: il primo test verso i Mondiali, l'inizio della volata verso Parigi 2023 OA Sport

Il Grand Prix di Roma di taekwondo parte in modo agrodolce per la spedizione 'di casa' azzurra: l'entusiasmo del pubblico al Foro Italico ha sostenuto in maniera incessante i quattro protagonisti ital ...Il barcellonese Giuseppe Foti (nella foto il secondo da sinistra) è stato convocato dalla nazionale italiana per World Taekwondo Grand Prix d’Italia, tra i migliori atleti del mondo che si... Vai all' ...