Swamp Thing | Bill Skarsgard sarà il protagonista?

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 9 giugno 2023) L'interprete di Pennywisesarebbe intrattative per interpretare ildinel film diretto da James Mangold. Una voce recente voleva l'interprete di It e John WickSkarsgård prossimo a unirsi al DC Universe in un ruolo misterioso. In molti scommettevano il suo possibile ingaggio nei panni del Joker o perfino del nuovo Batman di The Brave and the Bold, ma un nuovo rumor avrebbe rivelato il ruolo che dovrebbe ricoprire:. La voce arriva dallo scooper Jeff Sneider di The Hot Mic e naturalmente è priva di conferma ufficiale. Non sappiamo seSkarsgård sia effettivamente in trattative per la parte, ma parlare di casting sembra prematuro visto che il regista James Mangold, oltre …