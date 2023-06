Svolta Lgbt per moda | anche la catena Cracker Barrel finisce nella bufera

(Di venerdì 9 giugno 2023) Un tempo contestata per i comportamenti discriminatori, la celebredi ristoranti ha deciso di celebrare l’orgoglio gay. E i clienti storici non ci stanno

...Willi e l'iconica casa dei ninja - era stato distribuito negli Stati Uniti al NewFest New York... Laarrivò negli anni '80, quando Willi Ninja iniziò a far parte della scena della ball ...E' un momento in cui tanti cittadini scendono in piazza insieme alla comunità+ per dire che ... del Giubileo: a quel punto l'Italiaper sempre". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto ...Tanti cittadini, che non sono+, scendono in piazza con loro, perché crediamo che Roma sia una ... A quel punto l'Italia, ha svoltato per sempre. E' un'opportunita' unica, non possiamo ...

Svolta avventurosa sugli F16 a Kiev. Meloni sotto accusa sui diritti Lgbt Strisciarossa

Contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Lo scorso 17 maggio ricorreva la Giornata Internazionale contro le Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di gen ...La catena di sandwich di pollo statunitense ha assunto un vice direttore per promuovere la diversità, l'equità e l'inclusione: sui social si moltiplicano le richieste di boicottaggio ...