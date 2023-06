Suzanne Lenglen | la divina Chi è la donna a cui è stato dedicato il secondo stadio del Roland Garros

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 9 giugno 2023) Parigi. Per molti è soltanto il nome attribuito alpiù importante deldopo il Philippe Chatrier. Maè stata soprattutto la più grande tennista francese della storia, la primaa fare del tennis un mestiere, la prima stella internazionale dello sport femminile che introdusse il glamour sui campi da tennis. È per tutti questi motivi che Gianni Clerici decise nel 1984 di dedicarle una biografia, “. La Divine” (Rochevignes), che in Italia uscì soltanto nel 2002: una dichiarazione d’amore a quella che è stata, per il giornalista italiano, lapiù desiderata di Parigi tra il 1920 e il 1927 (gli anni in cui vinse sei volte il Torneo di Wimbledon e ...