Sunak | sicuro di sostegno Usa a Kiev con ogni amministrazione

Il premier britannico Rishi Sunak si è detto sicuro del "forte sostegno" offerto dagli Stati Uniti all'Ucraina con qualsiasi amministrazione ci sia alla Casa Bianca in un'intervista alla Cnn ieri sera ...(ANSA) - ROMA, 09 GIU - 'L'intelligenza artificiale può trasformare le nostre vite in meglio se però viene utilizzata in modo sicuro e protetto'.