Summer Game Fest 2023 | Lies of P | annunciate demo e data d’uscita!

(Di venerdì 9 giugno 2023) Durante l’ultimoè stato presentato nuovamenteof P, questa volta è stata annunciata lad’uscita e l’immediata disponibilità dellaof P di Neowiz è stato presentato nuovamente durante ilma, questa volta, è stata finalmente rivelata lad’uscita oltre alla disponibilità immediata di unagratuita che è attualmente disponibile per PlayStation, Xbox e PC tramite Steam. La durata dellaè sconosciuta, ma dovrebbe fornire una visione migliore del combattimento. Nei panni di Pinocchio in Krat, i giocatori devono cercare mastro Geppetto mentre robot assassini si scatenano in città. Non siete indifesi, con ...

Nel corso delFest 2023 Insomniac ha rivelato la data di lancio di Spider - Man 2. Lo sviluppatore ha annunciato che Marvel's Spider - Man 2 arriverà su PS5 il 20 ottobre e ha rivelato nuovi artwork e ...... in contemporanea con l'evento, disponibile sugli store durante l'ottimoGames Fest . Del ... infatti, il gioco in uscita il prossimo 19 settembre (sin dal day one su XboxPass) ha palesato ...Ieri sera è partita laFest 2023 , evento videoludico molto atteso dalla community soprattutto per via della mancanza dell'E3 . E in effetti ci sono stati diversi annunci interessanti che vale la pena riportare, ...

Durante il Summer Game Fest 2023 è stato annunciato Sonic Superstars con tanto di periodo d'uscita. Scopriamo tutti i dettagli.Perché Microsoft e Nintendo non hanno partecipato al Summer Game Fest Ridotta anche la presenza di PlayStation.