Summer Game Fest 2023 | annunciato Sand Land con un trailer

(Di venerdì 9 giugno 2023), un nuovo action RPG, è statocon unnel corso del. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Il recenteè stato un evento davvero ricco di annunci decisamente degni di nota. Molti attesissimi titoli si sono mostrati per l’occasione, e sono state condivise ufficialmente tante nuove informazioni, per la gioia della community videoludica che, dopo la triste notizia della cancellazione dell’E3, temeva di rimanere orfana di un punto di riferimento estivo per quanto riguarda le novità in arrivo. Tra i tanti giochi che abbiamo potuto vedere in azione ce ne sono anche alcuni quasi del tutto inaspettati ma che sembrano davvero promettenti. Uno di questi è ...

Lo studio non ha svelato nemmeno uno dei titoli presenti, ma un breve trailer condiviso durante ilFest anticipa la presenza di un "gioco molto importante". Il trailer condiviso da ...Capcom ha recentemente svelato, durante ilFest, uno speciale crossover tra Exoprimal e Street Fighter 6 . In questa collaborazione, Ryu e Guile affronteranno nuovi sfidanti nel prossimo gioco d'azione a squadre online. La ...Ilshow ndrà in onda a partire da lunedì 19 giugno al posto de L'Eredità. Da lunedì 3 luglio ...sera Proseguendo con la prima serata dal 25 giugno andrà in onda la seconda edizione di Tim...

La proposta di legge di Azione-Italia Viva per limitare l'utilizzo dei social contiene il divieto assoluto per gli under 13, con il previo consenso dei genitori per chi tra 13 e 15 anni. Secondo il le ...Il secondo capitolo della trilogia Remake di Final Fantasy 7, Final Fantasy 7 Rebirth, si è mostrato con un trailer durante la Summer Game Fest 2023.