Suicidio assistito | in Veneto arriva il secondo via libera | “Gloria” potrà scegliere di morire Coscioni | “Le altre Regioni seguano l’esempio”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nelgovernato dal leghista Luca Zaia“per la seconda volta, senza ostruzionismi, il viada parte dell’Azienda sanitaria regionale e del Comitato etico a una richiesta di verifica delle condizioni per poter accedere almedicalmente“, in base a quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella decisione sul caso “Cappato-dj Fabo”. Lo annuncia all’Ansa l’Associazione Luca. Si è infatti conclusa la procedura avviata a novembre 2022 da(nome di fantasia), 78enne malata oncologica: l’Azienda sanitaria ha stabilito che la paziente possiede tutti i requisiti previsti dalla sentenza 242/19 della Consulta, accertando che “ha autonomamente e consapevolmente deciso di procedere con l’aiuto alla morte assistita, che è affetta ...

