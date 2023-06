Sudtirol | UFFICIALE il rinnovo con Bisoli in panchina

(Di venerdì 9 giugno 2023) Dopo una stagione chiusa in semifinale playoff, ilha deciso di proseguire il lavoro con l’allenatoreDopo una stagione chiusa in semifinale playoff, ilha deciso di proseguire il lavoro con l’allenatore. «L’FC Südtirol comunica che il responsabile tecnico della prima squadra Pierpaoloha esteso il rapporto con la società sottoscrivendo un nuovo accordo biennale con scadenza nel 2025».

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Pierpaolo Bisoli e Südtirol, avanti insieme. Il club di Bolzano ha annunciato l'intesa per il rinnovo ed estensione di contatto con l'...Ecco il comunicato: "L'FCcomunica che il responsabile tecnico della prima squadra Pierpaolo Bisoli ha esteso il rapporto con la società sottoscrivendo un nuovo accordo biennale ...Commenta per primo L' FC Südtirol comunica che il responsabile tecnico della prima squadra Pierpaolo Bisoli ha esteso il rapporto con la società sottoscrivendo un nuovo accordo biennale con ...

Sudtirol, UFFICIALE la scelta sull'allenatore | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

L’FC Südtirol comunica che il responsabile tecnico della prima squadra Pierpaolo Bisoli ha esteso il rapporto con la società sottoscrivendo un nuovo accordo biennale con scadenza nel 2025.L’FC Südtirol comunica che il responsabile tecnico della prima squadra Pierpaolo Bisoli ha estesoil rapporto con.