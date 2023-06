Su che canale la Finale dei Mondiali U20 Italia-Uruguay? Confermata la promozione! Programma e orario

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) Domenica 11 giugno (ore 23.00ne) andrà in scena ladeiUnder 20 tra. La nostra Nazionale scenderà in campo allo Stadio Città di La Plata (Argentina) per andare a caccia del primo titolo iridato della propria storia, alla sua prima apparizione in un atto conclusivo. Gli azzurri vogliono salire sul gradino più alto del podio dopo il terzo posto del 2017 e la quarta piazza del 2019, di fronte si troveranno un avversario che ha perso due finali. L’si è resa protagonista di una splendida cavalcata in terra sudamericana: dopo aver battuto il Brasile e la Repubblica Dominicana nella fase a gironi (in mezzo il ko contro la Nigeria), ha giganteggiato nella fase a eliminazione diretta battendo nell’ordine Inghilterra, Colombia e Corea del Sud. ...