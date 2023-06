Stop all’accesso dei minori ai social | ecco la proposta di legge

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 9 giugno 2023)deiai: unadidi Azione e Italia Viva per proteggere i giovani dalle insidie digitalideiai. Azione e Italia Viva hanno presentato unadia Montecitorio per regolare l’accesso deiaimedia. Secondo Carlo Calenda, c’è una situazione preoccupante in cui “c’è un far west” nell’uso deimedia da parte dei. Laprevede diverse misure, tra cui l’aumento dell’età per il consenso al trattamento dei dati da 14 a 15 anni e il divieto di accesso aidi 13 ...