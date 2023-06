Stagionali | le storie | paghe da 5 euro all’ora | fino a 15 ore di lavoro al giorno | niente riposi e straordinari non pagati o fuori busta

(Di venerdì 9 giugno 2023)da cinque, 10-15 ore dialné, spesso una parte del compenso “”. È la realtà delestivo in hotel, bar e ristoranti descritta dai lettori che, dopo la video-inchiesta con telecamera nascosta di Simone Bauducco sulle condizioni proposte a chi cerca un impiego stagionale nel turismo, hanno scritto a redazioneweb@ilfattoquotidiano.it per raccontare le loro. Le testimonianze confermano che, due anni dopo l’inchiesta a puntate dell’estate 2021 (LA PRIMA PUNTATA IN ROMAGNA /LA SECONDA PUNTATA IN VERSILIA), la situazione non è cambiata. L’intervento della maggioranza, che ha scelto di offrire un bonus a spese ...

Per l'estate 2023 viene confermata anche la rassegna ' Fiabe nel bosco ', con nuovededicate ...e che in prospettiva potrebbe compromettere seriamente l'apertura degli uffici- si ...... nel girone 2 la formazione di Mattia Bonseri (49 reticon il Leon in Eccellenza) ha ...di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo. Quando invii il modulo, controlla la tua ...Queste espansioni offriranno nuove, nuove classi e nuove missioni, permettendo ai giocatori ... che verranno rilasciate ogni tre mesi, includeranno nuove importanti caratteristichesu ...

Stagionali, le storie: paghe da 5 euro all’ora, fino a 15 ore di lavoro al giorno, niente riposi e… Il Fatto Quotidiano

L'appello della conduttrice di Storie Italiane: "Sosteniamo la campagna di Una voce per Padre Pio" Si è conclusa con un appello di Eleonora Daniele la ...Infatti nei primi mesi del 2023 i dati non sono positivi, complice anche una fase climatica fredda, con temperature inferiori alla media stagionale, che non ha favorito il settore”. “Questa flessione ...