Squalo attacca e uccide un 23enne | turisti sotto shock

(Di venerdì 9 giugno 2023) Un ragazzo in acqua che vieneto e divorato da unogli occhi di decine disconvolti. È successo nella città di Hurghada in Egitto, sul Mar Rosso: il consolato russo ha confermato che la vittima è un giovane di 23 anni, Vladimir Popov, di origini russe ma che da anni...

Egitto, squalo attacca e uccide turista nel Mar Rosso a Hurghada Sky Tg24

"L'attacco di uno squalo a un uomo (...) ha provocato la sua morte", ha scritto su Facebook il ministero dell’Ambiente egiziano, senza fornire ulteriori dettagli Il video che circola in rete è agghiac ...Il ministero dell'Ambiente egiziano ha fatto sapere che una squadra di lavoro specializzata ha catturato lo squalo che ha attaccato l'uomo per condurre le indagini. Un anno fa le autorità avevano ...