Sport in tv oggi venerdì 9 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023), una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sull’atletica leggera, con la quarta tappa della Diamond League. Dovrebbe essere l’occasione perin azione Marcell Jacobs che, dopo i tanti forfait per problemi fisici, dovrebbe fare il proprio debutto nella stagione all’aperto. Una tappa nella quale non solo il bi-campione olimpico sarà tra gli osservati speciali. Inoltre, grande interesse lo avrà il tennis.si terranno le semifinali del singolare maschile e non vi sono dubbi che la sfida tra Carlos ...