Spider-Man | Across the Spider-Verse | la scena post-credits tagliata dal film

(Di venerdì 9 giugno 2023) Insolitamente per untratto da un fumetto di supereroi,-Man:the, attualmente nelle sale, non ha una. Nei titoli di coda appare solo un annuncio sul fatto che Miles Morales e i suoi alleati interdimensionali ritorneranno nel terzo capitolo della trilogia, Beyond the, in uscita il prossimo marzo. Ma non doveva essere così all’inizio, come hanno svelato i produttori e sceneggiatori Phil Lord e Christopher Miller. Come hanno svelato in un’intervista concessa a IndieWire, era prevista unaaggiuntiva alla fine dei titoli di coda, che si ricollegava a un altro momento inedito del ...

Più in basso nella classifica entrano METRO BOOMIN PRESENTS: ACROSS THE- VERSE di ARTISTI VARI alla venti, ELETTRATON di ELETTRA LAMBORGHINI alla ventidue e DARK BLOOD degli ...5 - L'audizione perArticoli più letti La masturbazione fa benissimo, lo conferma la scienza di Marta Musso Facciamo chiarezza sulla storia del green pass mondiale di Kevin Carboni La ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Mentre: Across the- Verse continua la sua stagione di programmazione cinematografica nelle sale di tutto il mondo (in Italia è uscito lo scorso 2 giugno), i media statunitensi accendono ...

Insolitamente per un film tratto da un fumetto di supereroi, Spider-Man: Across the Spider-Verse, attualmente nelle sale, non ha una scena post-credits. Nei titoli di coda appare solo un annuncio sul ...Everest Venerdì pomeriggio: Paramount/Skydance/Hasbros Transformers: L'ascesa delle bestie Con Silver vincerà facilmente $ 25 milioni su Sony Pictures ...