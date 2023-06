Spese sanitarie in Precompilata | nuovi soggetti obbligati all’invio L’elenco

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 9 giugno 2023) Si amplia la platea deidei dati dellein. Il Decreto, che modifica le precedenti regole sul tema, è approdato lo scorso 3 giugno in Gazzetta ufficiale, e chiede a nuove figure professionalidi trasmettere in via telematica al Sistema tessera sanitaria i dati dellesostenute dalle persone fisiche per le prestazioni effettuate. Il provvedimento in questione è il Decreto 22 maggio 2023 firmato dal Ministero dell’economia, entrato in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta: “Modifica ai decreti del 1° settembre 2016 e del 22 novembre 2019, concernenti ulterioritenuti ...