Sondaggio politico | FdI cresce | Pd giù di un punto!

... ora e sempre Resistenza FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Politica, riforme istituzionali importanti per metà degli italiani Il nocciolo della spaccatura è a livello: ...... hanno trasformato il paese in un gigantesco laboratorio, sociale, economico e. La Cina ... i cinesi come vedono il mondo Se lo sono chiesto due ricerche appena pubblicate: undella ...Io credo che sia un errore ridimensionare questa tornata elettorale ad un grande...in cui le democrazie tradizionali occidentali sembrano in crisi dal punto di vista economico e, in ...

Sondaggio politico: crescono M5s e Lega, in calo il Partito Democratico La7

Il protagonista del sondaggio di Swg è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Il campione consultato è di 1.200 e maggiorenni, interrogato tra il 10 e il 15 maggio. Ben il 64% pensa che il ...Un vuoto enorme. Che neanche i sondaggi più meticolosi riuscirebbero oggi a misurare. La morte di Silvio Berlusconi apre un varco nella politica italiana. Né a destra né ...