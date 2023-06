Sondaggi politici elettorali oggi 9 giugno 2023 | calano Fdi e Pd | cresce Forza Italia Crollo di Azione

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 giugno 2023)sia Fdi che Pd, crolla: è quanto emerge dagli ultimifrutto della Supermedia Agi/Youtrend. Secondo la rilev, che si basa sulla media deirealizzati nelle ultime due settimane, il partito di Giorgia Meloni, che si conferma saldamente in testa, perde lo 0,2 per cento scendendo al 29,1%. Il Partito Democratico arretra al 20,6%, in calo dello 0,1 per cento, mentre il Movimento 5 Stelle è stabile al 15,9 per cento. In calo anche la Lega, che scende dello 0,1 per cento assestandosi ...