Soldi per migranti ' fantasma' | 3 misure cautelari

(Di venerdì 9 giugno 2023) Sette indagati per truffa aggravata ai danni dello Stato, tre dei quali colpiti dalla misura cautelare personale dell'interdizione temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione per 10 mesi ...

Sette indagatitruffa aggravata ai danni dello Stato, tre dei quali colpiti dalla misura cautelare personale dell'interdizione temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione10 mesi e il sequestro di cinque immobili adibiti Cas rappresentano il bilancio di un'indagine condotta dalla polizia e coordinata dalla Procura di Ancona nei confronto di una cooperativa onlus ...Nel 2019, inoltre, firma la produzione di "" insieme a Dardust (quadruplo platino), brano con ... Tra le diverse certificazioni collezionate dall'artista ci sono anche il triplo platino"Peace &...La cifra è infatti pari a circa 110 milioni di euro e, proprioquesto, possiamo indicare i bianconeri come la squadra che incassa piùin Serie A con questo specifico canale, in virtù in ...

Piantedosi: «Abbiamo rifiutato i soldi. L’Italia non diventerà un centro di raccolta» Corriere della Sera

Quanto guadagna Cesare Casadei Ma soprattutto, per quanti soldi l’Inter lo ha venduto al Chelsea la scorsa estate Tutte domande lecite ora che il giovane centrocampista sta trascinando gli azzurri ...A fare storcere il naso è questo repentino quanto improvviso cambio di direzione, legato esclusivamente a uno scopo economico: dichiararsi inclusivi per allargare la platea di consumatori. “È triste ...