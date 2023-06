Euribia è la dea del mare che governava i venti, per la cerimonia di battesimo a Copenaghen di questo gioiello dell'ingegneria nautica, la madrina non poteva che essereche è stata la ...... dotata di una bellezza sopraffina e di un fisico avvenente, Susanna non ci ha ha messo tanto ad attirare le simpatie della giuria, venendo addirittura paragonata alla leggendaria. Non si ...Qui ieri sera si è svolta la cerimonia di battesimo di Euribia " con l'immancabile presenza della madrina", l'ultima (e 22esima) nave da crociera di Msc. Che una piccola crociera, invero,...

Sofia Loren madrina della nuova MSC Euribia a Copenaghen

Copenaghen, 9 giu. (askanews) - L'ultima ammiraglia della MSC è tanto imponente quanto eco sostenibile, MSC Euribia è la nave da crociera più efficiente al mondo dal punto di vista energetico come ...Ventiduesima della flotta di Msc Crociere, ha realizzato il suo primo viaggio inaugurale utilizzando il bio-Gnl, a emissioni nette zero ...