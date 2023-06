Sochi | Putin e Lukashenko brindano all’accordo tra fiori e frutta | «A luglio dispieghiamo armi nucleari in Bielorussia» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tavola imbandita die calici di vino. È in questa scenografia che il presidente russo Vladimirha incontrato il bielorusso Alexander. Un vertice utile a metter a punto il dispiegamento dirusse in: «comincerà dopo il 7 o 8, quando è prevista la conclusione dei lavori di costruzione delle installazioni necessarie», ha dettonello scenario «bucolico», secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa Interfax. Aè in corso un vertice economico di diversi Paesi dell’ex Unione Sovietica, al quale è presente anche il primo ministro armeno Nikol Pashinyan. La situazione sul terreno ...