“So che lo hai rubato…” Helena choc contro Pamela | quella lanciata all’Isola dei Famosi è una vera bomba-gossip

(Di venerdì 9 giugno 2023) Isola deiPrestes si scagliaCamassa. Ormai lo sappiamo, la modella brasiliana ha creato il vuoto attorno a sé. Le continue discussioni con gli altri naufraghi e il suo atteggiamento l’hanno portata in una condizione di profondo isolamento. Proprio quando è tornata insieme agli altri sembrava che le cose potessero tornare al loro posto, ma c’è stato un altro durissimo s. Solo Marco Mazzoli ha provato il riavvicinamento, ma gli altri non hanno fatto alcuna apertura. Anzi.Camassa ha usato parole durissimePrestes. Tutto è avvenuto proprio mentre l’Isola è stata sconvolta da un uragano e i naufraghi hanno avuto una gran paura. Ma la compagna di Filippo Bisciglia ha dichiarato: “Non credo a niente ...

... nei ritratti di famiglia, e Mara Venier ha riservato a lui una dedicamostra tutto il doloreprova: "Pier, sei stato un genero meraviglioso..portato solo gioia e amore nella nostra ...... asserendogli avrebbe detto nel periodo in cui hanno vissuto a Sant'Elenaavrebbe rubato il marito a qualcuna: 'Midettorubato il marito alla moglie...' Gian Maria è però caduto ...quasi 50 anni, ancora nonimparato a vivere.' Inutile direal momento Paola Iezzi non ha ancora replicato . Chissà se deciderà di farlo o lascerà cadere la questione nell'ombra.

Grazie Kean, per la sberla che hai dato a immigrazionisti e fan dello ius soli (ma non solo) Il Primato Nazionale

È stato arrestato dai carabinieri l'uomo che oggi a Incisa Scapaccino (Asti) avrebbe ucciso la convivente per poi tentare di togliersi la vita. Paolo Riccone, 50 anni, originario dell'Astigiano, lavor ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...