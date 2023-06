Smartphone | attenzione a dove lo ricarichi | scatta la truffa | l’avviso dell’FBI

Leggi su chenews

(Di venerdì 9 giugno 2023) L’FBI ha divulgato un annuncio in cui si parla di unadella presa USB che colpisce gli: ecco a cosa fare. Glisono dispositivi che abbiamo sempre con noi e per questo la loro batteria tende a scaricarsi. Essendo in giro potremmo affidarci a delle porte USB di passaggio ma questa potrebbe non essere una buona idea. Allarmedella presa USB per gli– CheNews.itQuando ci troviamo in luoghinon abbiamo un accesso diretto alla prese, come gli aeroporti, ci rifugiamo verso le prese USB di passaggio. Queste, però, hanno portato gli hacker a concentrarsi su una determinatache fa perdere immediatamente i dati all’utente che ha messo a ricaricare lì il proprio ...