SKY | Italiano-Fiorentina | finito l’incontro Domani conferenza stampa di Commisso Ecco cosa filtra

Che, nel frattempo, sta provando a cautelarsi: proprio in questi minuti infatti è in corso un colloquio tra Joe Barone , direttore generale della Fiorentina, e lo stesso, probabilmente per ...Secondo quanto riferisceSport, è in corso un incontro trae dg Joe Barone per capire il futuro dell'allenatore della Fiorentina. Il tecnico ha un contratto con la Viola fino al 2024 con opzione in favore della ...Lo Statosu decisione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha omaggiato la vittoria della Ducati nel Mondiale Motogp 2022 con un francobollo celebrativo. All'annullamento filatelico, che ...

Fiorentina-West Ham, Italiano: "Siamo distrutti. Se resto Nessun problema..." Sky Sport

Ha avuto inizio oggi il fine settimana del GP d'Italia, sesto appuntamento del Motomondiale 2023. C'era grande attesa grande febbre per questo weekend è adesso gli appassionati potranno godersi una de ...Il futuro di Nicolò Rovella sarà con la maglia della Juventus. Secondo quanto riferisce Sky Sport, nelle ultime ore c'è stato un incontro tra Massimiliano ...