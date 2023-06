... parteciperanno anche: Francesco Bagnaia, pilota MotoGP, Alessandro Bratti, Segretario generale dell'Autorità distrettuale del Fiume Po - MiTE, Federico Buffa, storytellerSport, Carlo Calenda, ...E' un circuito dove per tradizione "non si dorme", perché la gentee fa urlare i motori ... Prove, qualifiche e gare: gli orari in tv Prove, qualifiche e gare in diretta, in streaming su ...Italia compie 20 anni equesto compleanno importante con un evento di due giorni, a Palazzo Reale a Milano. Il 14 e il 15 giugno, una delle sale più belle dell'edificio - Sala delle ...

Sky festeggia 20 anni in Italia il 14 e 15 giugno a Milano: tra gli ospiti anche Francesco Totti ilmessaggero.it

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Milano - Mercoledì 14 e giovedì 15 giugno 2023 Sky festeggia i suoi 20 anni con un festival di due giorni nel cuore di Milano: per l’occasione, la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale si trasforma in ...