Simone Pafundi | una punizione da fenomeno totale | il pupillo di Mancini è l’asso nella manica ai Mondiali Under 20

(Di venerdì 9 giugno 2023) E’ entrato in campo all’80’, con l’Italia sull’1-1. Dopo cinque giri di lancette, come fosse la cosa più semplice al mondo, ha accarezzato il pallone con il suo sinistro fatato infilando la palla là dove non osano le aquile, lasciando di sasso il numero uno della Corea del Sud., ieri sera, ha sfoggiato una giocata da predestinato. Non capita a tutti i 17enni di entrare a freddo in una semifinale Mondiale – seppur20 – e calciare unadecisiva dritta nel sette. Lui l’ha fatto. Regalando agli azzurrini la prima finale della loro storia in questo torneo. Il talento classe 2006 dell’Udinese ha dimostrato a tutti di cosa è capace. Per di più dopo due panchine consecutive, brucianti, contro Inghilterra e Colombia. Due vittorie per l’Italia, zero minuti per lui. Poco male. Già. Il numero 20 ...