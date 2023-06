Simeone | parla l’agente | “Ha fatto una stagione pazzesca” | poi la risposta sul calciomercato!

(Di venerdì 9 giugno 2023)di Giovanni, Alessandro Moggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete con Raffaele Auriemma. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Napoliuomo mercato? Credo che lui abbiauna. Quando è stato chiamato in causa hacose incredibili. È riuscito a fare gol pesantissimi, ha dato quel contributo che fa la differenza nel risultato finale di una squadra. Questi giocatori non fanno sentire la mancanza dei cosiddetti titolari. Il lavoro è stato straordinario sotto tutti i punti di vista di Giuntoli, del Napoli e di Spalletti. Il futuro del Cholito in ogni caso sembra essere ancora in azzurro, con il Napoli ...

...Napoli perde in trasferta contro la Fiorentina per 3 - 0 grazie alla tripletta del Cholito. ... Estate 2022 Nelle televisioni mondiali sisolamente della guerra tra Russia e Ucraina e dopo ...Commenta per primo Milik esono i candidati principali della Lazio per il ruolo di vice - Immobile. Ma non gli unici. ... Nequesta mattina Repubblica , sottolineando che le voci di un ...... dalle poche rotazioni davanti, ormai nond'altro: 'Sicuramente la prima cosa da fare è ... vi abbiamo svelato che Arkadiusz Milik è balzato in pole insieme a, desideroso da tempo di ...

Simeone, parla l’agente: “Ha fatto una stagione pazzesca”, poi la risposta sul calciomer ... Spazio Napoli

La loro compagine ha stravinto un Fantacalcio composto da 14 squadre tra amici di lunga data che condividono la passione per il calcio. Incredibilmente, andando a sbirciare tra gli amanti del Fantacal ...Fare sesso è più che naturale, ma può togliere forza e dinamismo se fatto prima delle partite Parla Diego Pablo Simeone, tecnico Atletico ...