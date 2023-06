Silvio Berlusconi di nuovo ricoverato al San Raffaele

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 giugno 2023)diin ospedale. La notizia è stata diffusa pochi minuti fa e c’è un po’ di preoccupazione attorno alle condizioni del leader di Forza Italia. Per il Cavaliere si tratta di un altro momento difficile dopo quello capitato due mesi fa. Ai primi di aprile scorso, infatti, anche i media stranieri, come Le Figaro, avevano fatto sapere: “Italia:in terapia intensiva a Milano per un problema cardiaco”. Un ricovero durato diversi giorni, più del previsto. L’ex premier era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo un mese e mezzo di ricovero. Erano stati ben sette i bollettini medici e due i videomessaggi registrati dallo stessoall’interno della struttura ospedaliera. Ora, nel primo pomeriggio di venerdì 9 giugno, si viene a sapere che ...