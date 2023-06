Silvio Berlusconi di nuovo ricoverato al San Raffaele | ne era uscito tre settimane fa

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il leader di Forza Italiaè stato nuovamenteall’ospedale Sandi Milano. Lo riferisce l’Ansa.era stato dimesso dal nosocomio il 19 maggio scorso dopo 45 giorni di ricovero. Non si conoscono al momento le ragioni dettagliate delricovero. Notizia in aggiornamento su Open Leggi anche:, la convalescenza e gli auguri del “noto leader di sinistra”: «Mi ha detto che senza di me la politica non sarebbe la stessa»al Corriere: «Torno a guidare il partito. Renzi? Se vuole allearsi venga nella nostra metà campo»torna a casa dopo 45 giorni in ospedale: «Dopo il buio ho vinto ancora» L'articolo proviene da Open.

Il leader di Forza Italiaè stato nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Lo riferisce l'Ansa.era stato dimesso dal nosocomio il 19 maggio scorso dopo 45 giorni di ricovero. Non ...AGI - A quanto apprende l'AGI l'ex premierBerluscon i è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia era stato dimesso tre settimane fa , dopo 45 giorni di degenza, prima in terapia intensiva e poi in ...Il leader di Forza Italia, secondo quanto riportato dall'Ansa, è all'ospedale San Raffaele di Milano. L'ex premier è stato nuovamente ricoverato nel nosocomio da dove era stato dimesso il 19 maggio scorso ...

Berlusconi all’ospedale San Raffaele Il Sole 24 ORE

Il presidente di Forza Italia si trova in questo momento al reparto Q1 (non in terapia intensiva), dove è stato in occasione dell'ultimo ricovero, terminato il 19 maggio scorso dopo 45 nell'ospedale m ...Il leader di Forza Italia e presidente del Monza Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, da dove era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo ...