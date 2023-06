Silvio Berlusconi di nuovo ricoverato al San Raffaele di Milano

Berlusconi all’ospedale San Raffaele Il Sole 24 ORE

Silvio Berlusconi è stato di nuovo ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, la stessa struttura nella quale era stato ricoverato lo scorso 5 aprile e dalla quale era stato dimesso lo scorso 19 ...L'ex premier torna in ospedale dopo appena tre settimane. Era stato già ricoverato ad aprile scorso prima in terapia intensiva e poi in degenza ordinaria per un'infezione polmonare ...