Silvia Mezzanotte | chi è il compagno Massimiliano | “Sono davvero innamorata”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 giugno 2023)è una donna felice e moltoe lo ammette nel corso dell’intervista rilasciata a Serena Autieri nella puntata di Dedicato qualche anno fa, dove si lascia andare a confessioni sulla vita privata e sul, di cui, solitamente, è molto gelosa. La cantante sarà insieme a Carlo Marrale tra gli ospiti della puntata odierna di “Oggi è un altro giorno“, in onda dalle 14:00 su Raiuno. “L’amore per me è importante. – ha esordito la cantante, ex dei Matia Bazar – In amorestata molto fortunata. Ormai11 anni, ho incontrato quest’uomo meraviglioso, siciliano, si chiama. Non gli piace che si parli di lui, quindi il fatto che lo sto facendo è in realtà una sorpresa.” Così ha svelato come si ...