“Siamo umani | sbagliamo e ci rialziamo” | Giorgia Soleri sulla rottura con Damiano David

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 9 giugno 2023) Dopo le parole di, arrivate ieri a mezzo social, in seguito alla diffusione di un video dove il cantante bacia una ragazza in discoteca, e con cui annunciava la fine della storia d’amore con, ora è l’attivista e poeta a voler spendere due parole. Nelle storie Instagram dell’ex concorrente di Pechino Express, infatti, sono apparsi tre lunghi post, con i quali ha voluto parlare del suo rapporto con il frontman dei Maneskin e la fine della loro relazione. “La relazione tra me eera di comune accordo, e in modo del tutto consensuale, non monogama”, spiega la poeta che sottolinea, riferendosi al video diventato virale, che le interazioni del suo ex compagno con altre persone non erano un problema prima “Per nessuno dei due, non vedo come potrebbero esserlo ...